Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 257,40 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 257,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 255,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 258,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.377 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,85 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 70,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,14 EUR aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

