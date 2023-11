Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 284,40 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 284,40 EUR nach. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 277,20 EUR ein. Bei 283,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 327.537 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 295,10 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,76 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,60 EUR ab. Mit Abgaben von 38,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 330,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Deutschland darf Rheinmetalls Leopold-Panzer in die Schweiz ausliefern

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im DAX