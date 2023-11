Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Rheinmetall

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 280,00 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 280,00 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 283,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.637 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 295,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 5,39 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 173,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 38,00 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 327,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,92 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

