Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 190,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 190,20 EUR. Bei 190,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.327 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 16,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2021 bei 82,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 131,74 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 231,13 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,65 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,51 EUR im Jahr 2022 aus.

