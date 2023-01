Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 223,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 226,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.552 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2022 bei 88,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 152,14 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,75 EUR an.

Am 10.11.2022 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 1,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1.415,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

