Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 225,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 224,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 14.645 Stück.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2022 (88,60 EUR). Abschläge von 153,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,75 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.415,00 EUR gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

