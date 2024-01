Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 331,80 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 331,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 332,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 327,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.651 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 337,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 1,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,10 EUR. Dieser Wert wurde am 31.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 58,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 337,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,62 EUR je Aktie.

