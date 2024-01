Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 326,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 326,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 327,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 327,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.883 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 337,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Gewinne von 3,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,10 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,86 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 337,14 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste