Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 923,40 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 923,40 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 938,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 930,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 221.291 Rheinmetall-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 968,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,83 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 395,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 133,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,54 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 839,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

