Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 517,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 519,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 516,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.261 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 542,71 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

