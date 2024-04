Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 523,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 524,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 516,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 158.683 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 8,53 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 56,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,83 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 542,71 EUR.

Am 14.03.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 8,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,32 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

