Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 514,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 514,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 516,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 511,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 516,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.431 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 11,07 Prozent zulegen. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,83 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 542,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Das EPS belief sich auf 8,29 EUR gegenüber 6,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,65 EUR je Rheinmetall-Aktie.

