Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 245,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 239,30 EUR. Bei 248,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 223.057 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,49 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2022 auf bis zu 140,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,84 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,67 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 14,27 EUR im Jahr 2023 aus.

