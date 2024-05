Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rheinmetall

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 529,40 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 529,40 EUR. Bei 527,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 530,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 53.071 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 7,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,83 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 561,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Rheinmetall dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

