Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung ließ sich um 24.06.2022 12:22:00 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 205,30 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,70 EUR zu. Bei 202,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 205,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.364 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,76 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 169,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 199,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.05.2022. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.266,00 EUR, gegenüber 1.405,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,89 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

