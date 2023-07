Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 253,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 253,60 EUR nach. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 249,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 70.107 Aktien.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 10,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 80,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 285,33 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.266,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Rheinmetall die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 14,19 EUR im Jahr 2023 aus.

