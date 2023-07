Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 251,70 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 251,70 EUR nach. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 251,10 EUR. Bei 255,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 11.312 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,76 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2022 auf bis zu 140,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,19 EUR je Aktie.

