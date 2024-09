Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 485,30 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 485,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 478,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 489,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 59.570 Stück.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,82 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 53,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,69 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 609,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,89 EUR je Aktie belaufen.

