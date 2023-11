Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 285,70 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 285,70 EUR. Bei 287,80 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 285,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 35.698 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (295,10 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 3,29 Prozent zulegen. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 39,24 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.415,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün