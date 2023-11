Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Freitagnachmittag

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 285,30 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 285,30 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 287,80 EUR zu. Bei 285,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 67.085 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,43 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

