Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 226,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 232,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 218.802 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2022 (88,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 155,87 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,75 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.415,00 EUR gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

