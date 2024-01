Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag südwärts

Kurs der Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 328,50 EUR nach.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 328,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 327,60 EUR. Bei 332,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 69.036 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 337,90 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 2,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.01.2023 bei 209,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 57,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

