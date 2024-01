Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 331,30 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 331,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 331,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 332,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.607 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 337,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 1,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.01.2023 bei 209,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,62 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

