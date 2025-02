Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 981,80 EUR nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 981,80 EUR. Bei 989,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 976,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.542 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2025 auf bis zu 989,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,81 Prozent wieder erreichen. Am 27.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 395,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 148,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,54 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 839,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 13.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,26 EUR fest.

