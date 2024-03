Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 518,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 518,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 520,40 EUR an. Bei 506,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 295.659 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 520,40 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,13 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,14 EUR.

Am 14.03.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,70 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent auf 2.557,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,27 EUR fest.

