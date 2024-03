Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 506,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 506,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 520,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 506,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 640.184 Rheinmetall-Aktien.

Am 25.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 520,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 2,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 123,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,13 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 454,14 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 8,29 EUR gegenüber 6,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.557,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 14.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Rheinmetall die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,27 EUR je Aktie aus.

