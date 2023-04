Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Dienstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 273,30 EUR

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 274,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 275,10 EUR. Bei 273,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.792 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 2,28 Prozent zulegen. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 95,73 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,86 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 16.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2.321,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.258,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Rheinmetall am 04.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

