Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Donnerstagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 507,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 507,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 505,60 EUR. Bei 519,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.978 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 11,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 55,33 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 542,71 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 6,70 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

