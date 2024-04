Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 518,20 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 518,20 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 515,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 519,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.934 Rheinmetall-Aktien.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 542,71 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,70 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

