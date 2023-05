Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 248,10 EUR

0,04% Charts

News

Analysen

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 249,40 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 93.226 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Abschläge von 43,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,67 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.363,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie tief im Minus: Goldman Sachs stuft Rheinmetall ab - Schweizer Regierung für Rückgabe von stillgelegten Leopard-Panzern

Trading Idee: Rheinmetall - Gegenbewegung nach Kursrutsch erwartet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com