Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 251,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 252,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 251,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.036 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 11,80 Prozent wieder erreichen. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,18 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 04.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.363,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,27 EUR je Rheinmetall-Aktie.

