Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 254,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 254,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 250,40 EUR. Bei 256,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 65.040 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 10,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 80,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

