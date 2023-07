Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Einbußen

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 251,30 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 251,30 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 250,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.531 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 11,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,11 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.363,00 EUR gegenüber 1.266,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 14,19 EUR je Aktie aus.

