Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 244,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 244,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 242,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 243,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.711 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). 15,29 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Mit Abgaben von 42,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 10.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.498,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.408,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

