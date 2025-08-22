Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1.644,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 1.644,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.651,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.626,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.884 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.879,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,90 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

