So entwickelt sich Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Aufschlag

25.08.25 09:24 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.631,50 EUR.

Aktien
Rheinmetall AG
1.633,50 EUR 14,50 EUR 0,90%
Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1.631,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.633,00 EUR. Bei 1.626,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.068 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,15 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit Abgaben von 71,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.879,43 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
