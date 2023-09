Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 249,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 249,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 247,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 31.347 Stück.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (142,65 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,83 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,00 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

