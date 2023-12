Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 284,70 EUR.

Um 17:35 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 284,70 EUR ab. Bei 284,30 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 285,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 81.172 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 295,10 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 3,65 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 186,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 34,65 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 337,14 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

