Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 229,90 EUR zu. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.177 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,00 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2022 bei 90,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 154,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,75 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.415,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

