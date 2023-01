Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 227,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 223,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242.055 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,00 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,11 Prozent wieder erreichen. Am 04.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 90,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 151,44 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.11.2022. Es stand ein EPS von 1,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.415,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR in den Büchern standen.

Am 16.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,62 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com