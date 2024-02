Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 421,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 421,90 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 422,70 EUR zu. Bei 413,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188.336 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 422,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2022 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 389,13 EUR.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,13 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

