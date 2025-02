Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Vormittag positiv

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 959,80 EUR nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 959,80 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 966,00 EUR. Bei 965,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.273 Stück gehandelt.

Am 25.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 989,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 395,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2024). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 142,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,54 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 839,14 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,26 EUR je Rheinmetall-Aktie.

