Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 518,40 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 518,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 520,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 507,80 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.192 Stück gehandelt.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 520,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 56,31 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,13 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 477,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.557,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,27 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

