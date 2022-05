Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 26.05.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 196,90 EUR. Bei 197,35 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 193,70 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 31.563 Aktien.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2021 Kursverluste bis auf 76,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 158,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 06.05.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR im Vergleich zu 1.405,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,91 EUR je Rheinmetall-Aktie.

