Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 1.830,00 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 1.830,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.842,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.802,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108.211 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.842,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,66 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 318,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,43 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.742,29 EUR.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,84 EUR je Aktie.

