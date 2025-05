Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 1.838,50 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 1.838,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.842,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.802,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 154.779 Rheinmetall-Aktien.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.842,00 EUR an. Gewinne von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 76,20 Prozent Luft nach unten.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,43 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.742,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,84 EUR im Jahr 2025 aus.

