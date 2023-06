Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 244,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,7 Prozent auf 244,00 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,70 EUR ab. Bei 254,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253.637 Stück gehandelt.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 15,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 73,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,67 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

