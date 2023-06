Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag leichter

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 247,10 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 3,4 Prozent auf 247,10 EUR nach. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 246,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.589 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,84 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,16 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,67 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.363,00 EUR – ein Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.266,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

