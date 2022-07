Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 26.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 181,20 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 182,55 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 38.920 Stück.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 20,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2021 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 137,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,56 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.266,00 EUR – eine Minderung von 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.405,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 05.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com