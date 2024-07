Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Aufwind

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 476,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 476,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 478,30 EUR. Bei 471,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.417 Rheinmetall-Aktien.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 110,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,80 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 583,13 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus